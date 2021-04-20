İngiltere'de COVID-19'un çift mutantı 104 kişide tespit edildi

İngiltere'de koronavirüsün iki kez mutasyona uğramış varyantının (çift mutant) 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu açıklandı.