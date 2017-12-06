'İngiliz hükümeti Brexit'in etkilerini henüz değerlendirmedi'

06.12.2017 15:03:58

" İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinden sorumlu Bakanı David Davis, ayrılığın ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin henüz değerlendirilmediğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda vekillerin sorularını yanıtlayan Davis, Brexit sürecinin İngiliz ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin olarak, "Sistematik bir etki değerlendirmesi yapılmadı."dedi. İngiliz hükümetinin Brexit'in farklı sektörler üzerinde analizler hazırladığını, fakat İngiltere'nin AB'den tam olarak ayrılması durumunda nasıl bir etkinin ortaya çıkabileceğine dair öngörüde bulunulmadığını kaydetti.

İngiliz parlamentosundaki Brexit Komitesi Başkanı Hilary Benn'in Brexit'in otomotiv, havacılık ve finansal hizmetler alanlarında olası etkilerinin değerlendirilip değerlendirilmediğini sorması üzerine ise Davis, "Hepsi için yapılmadı. Ekonomik modellerin hayranı değilim. Hepsinin (modellerin) yanlış olduğu ispatlandı." ifadelerini kullandı.

