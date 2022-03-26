İngiliz asker Ukrayna’dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle çıkardı

İngiliz emekli asker Tim Locks ve iki arkadaşı, 4 günlük bir süreçte Ukrayna’nın güneydoğusunda, savaş hattında bulunan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etmeyi başardı. Locks, dün açıklama yaparak aslan ve kurdun Romanya’da bir hayvanat bahçesinde ve iyi olduğunu, Ukrayna’daki hayvanat bahçelerinden benzer birçok talep almaya başladığını ifade etti.