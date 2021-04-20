Infantino'dan 12 kulübe sert tepki: 'Yeni lige katılanlar sonuçlarına katlanır'

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayı düşünen takımların bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) toplantısında konuşan Infantino, yeni ligi kurduklarını açıklayan 12 kulübün, ligin başlaması halinde diğer futbol turnuvalarının dışında kalacağını açıkladı.

Infantino Pazar günü FIFA'nın 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasını kınadığını söylemiş, açıklaması yeterince sert bulunmamıştı.

BBC Spor Servisi'nden Simone Stone ise FIFA'nın mevcut Dünya Kulüpler Kupası'nı genişletmek istediğini ve bunun için de Avrupa Süper Ligi'ni duyuran kulüplere muhtaç olabileceğini belirtiyor.

Bugünkü toplantıda konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de "Kulüpler büyük bir hata yaptı fakat hâlâ hatadan dönmeleri için yeterli zaman var" dedi ve ekledi:

"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor."

İngiliz hükümeti: Durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Altısı İngiltere Premier Ligi'nden 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından İngiltere hükümeti, bu girişimi durdurmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" belirtti.

Başbakan Boris Johnson, ilgili bakanların, ligin açıklandığı şekilde başlamaması için gerekli adımları atacağını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kulüplere yönelik olarak Almanya'da olduğu gibi "taraftar sahipliği" sisteminin değerlendirilmesi ve koronavirüs salgını nedeniyle verilen desteği geri çekilmesi ihtimalleri de masada.

Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 kulüp; İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus.

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden da, Avam Kamarası'nda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Süper Lig'in kurucuları arasında bulunan 6 büyük İngiliz kulübün "oyunun ruhuna ihanet ettiği" yorumunda bulundu.

Dowden kulüp başkanlarının "bu kulüplerin geçici koruyucuları" olduklarını hatırlamaları gerektiğini belirtti.

Süper Lig'e karşı çıkan UEFA ve Futbol Birliği ile konuştuğunu belirten Dowden, "Onlar harekete geçemezse, biz geçeriz. Bunu engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bunun için gerekli yasal değişiklikleri de yapabileceklerini ifade eden Kültür Bakanı, "Bu kulüplere yapılan tüm hükümet desteğini de gözden geçireceğiz. Ulusal oyunumuzu korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.