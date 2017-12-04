İnegöl-Yenişehir karayolunda çökme

04.12.2017 23:32:36

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Bursa'nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki karayolunda yoğun yağış nedeniyle meydana gelen çökme sonucu yol ulaşıma kapandı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından 20.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi mevkiinde yol üzerinde çökme yaşandı. Yolun yarısı çökünce trafik akışı kesildi. Yenişehir'den İnegöl'e geliş ile İnegöl'den Yenişehir'e gidiş yönlerinde trafik tamamen durdu. Sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldılar. Karayolu çalışmalarını üstlenen firma yetkilileri de, çöken yol üzerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattılar.Jandarma trafik ekipleri Yenişehir yönünden gelen sürücüleri köy yollarına yönlendirirken, İnegöl'den Yenişehir'e gitmekte olan araçlar ise geri çevrildi. Ekiplerin yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.(Salih Bakıcı / İHA)