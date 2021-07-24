İnanılmaz teknoloji! Her yerde film seyredin

Genç öğretmen tarihi yaşatarak öğretiyor

Kayseri'de tarih dersini sevdirmek ve konuların daha kalıcı olması adına farklı anlatım metotları deneyen öğretmen Gül Sipahi, öğrencilerinin tarihi adeta yaşayarak öğrenmesini sağlıyor. Mesleğinde dördüncü senesini geçiren ve özel bir okulda görev yapan 25 yaşındaki Sipahi, yaz döneminde telafi eğitimleri kapsamında ders vermeye devam ediyor. Ezberci yaklaşımdan uzak, derslere aktif katılımı sağlayan yarışmalar ve aktiviteler düzenleyen Sipahi, öğrencilerine bazen bilgi yarışmalarıyla bazen de yazı tahtasına tutturulan ve içerisinde sorular olan balonları patlattırarak tarihi hem sevdiriyor hem de öğretiyor.