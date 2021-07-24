İnanılmaz teknoloji! Her yerde film seyredin
Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmezi olan teknolojilere yetişmek mümkün değil. Cep telefonu projeksiyon cihazına dönüşebiliyor bu sayede her an her yerde film keyfinize devam edebiliyorsunuz.
Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmezi olan teknolojilere yetişmek mümkün değil. Cep telefonu projeksiyon cihazına dönüşebiliyor bu sayede her an her yerde film keyfinize devam edebiliyorsunuz.
Kadın ile erkeğin tekme-tokat kavgası kamerada
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda bugün saat 06.00 sıralarında, birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, 'İçeceksen adam gibi iç' diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, 'Defol git' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı.
Genç öğretmen tarihi yaşatarak öğretiyor
Kayseri'de tarih dersini sevdirmek ve konuların daha kalıcı olması adına farklı anlatım metotları deneyen öğretmen Gül Sipahi, öğrencilerinin tarihi adeta yaşayarak öğrenmesini sağlıyor. Mesleğinde dördüncü senesini geçiren ve özel bir okulda görev yapan 25 yaşındaki Sipahi, yaz döneminde telafi eğitimleri kapsamında ders vermeye devam ediyor. Ezberci yaklaşımdan uzak, derslere aktif katılımı sağlayan yarışmalar ve aktiviteler düzenleyen Sipahi, öğrencilerine bazen bilgi yarışmalarıyla bazen de yazı tahtasına tutturulan ve içerisinde sorular olan balonları patlattırarak tarihi hem sevdiriyor hem de öğretiyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, 'Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek.' ifadelerini kullandı.