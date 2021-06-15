İnanılmaz olay! Park halindeki aracı çukur yuttu

İsrail, Filistinlilerin mezarlıklarını da bombaladı

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla sivil yerleşim yerleri ve yüksek katlı binaları hedef alan İsrail savaş uçakları, bunlarla yetinmeyip mezarlıkları da bombaladı. Saldırılarda bazı kabirler yıkılıp, bazı naaşlar kaybolurken, bazı mezarlıklarda da büyük çukurlar oluştu. Hava saldırılarının bitmesinin ardından bombalanan yerlerde yakınları defnedilenler, kabristanlara koşarak zarar gören mezarları onarmaya çalıştı. Etrafa saçılan naaşları alıp başka yerlere defnedenler de oldu. 6 mezarlık bombalandıGazze'deki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 6 mezarlığın bombalandığı bildirildi. Şucaiyye Mahallesi'nde hedef alınan Tuveynisi Kabristanı Bekçisi Halid Nasrallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '14 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gecesi, mezarlık İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı. Tüm mezarlıkta büyük yıkım meydana geldi.' dedi.