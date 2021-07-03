İnanılmaz bir inşaat! Sadece 2 günde tünel inşa ettiler
Hollanda'da bir otoyolun alt kısmına tünel inşa etmek sadece 2 gün gibi kısa bir zaman alıyor. İzleyenleri şaşırtan videoda inanılmaz bir ekip çalışması görülüyor.
Hollanda'da bir otoyolun alt kısmına tünel inşa etmek sadece 2 gün gibi kısa bir zaman alıyor. İzleyenleri şaşırtan videoda inanılmaz bir ekip çalışması görülüyor.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...
Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.