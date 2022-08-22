İmran Han hakkında gözaltı kararı! Pakistan'da neler oluyor?

Pakistan'da eski başbakan İmran Han hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi.

Pakistan yönetimi, eski başbakan İmran Han hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Yargıçları ve seçim görevlilerini tehdit etmek ve "terör yasasını ihlal" ile suçlanan Han'a karşı dün gözaltı kararı çıkarıldı.

Pakistan polisi, İmran Han'ın İslamabad'da bulunan evine yönelik bir baskınla gözaltını gerçekleştirmeye hazırlanıyordu.

Ancak İmran Han'ın Tahrik-i İnsaf Partisi yetkilileri ve destekçileri ülke genelinde sokaklara döküldü.

Özellikle İmran Han'ın evinin çevresinde toplanan İmran Han destekçileri gözaltına karşı çıktı. Polis güçleri, toplanan kalabalık sebebiyle baskını gerçekleştiremedi ve İmran Han'ı gözaltına alamadı.

Bölgede tansiyon halen yüksek. Yerel kaynaklar, halkın ilk kez siyasi bir lidere sahip çıkmak için sokaklara çıktığını ve devlet teşkilatlanmasını karşısına aldığını ifade ediyor.

İmran Han da destekçilerine, kendisi gözaltına alındığı takdirde tamamen sokaklara çıkmaları çağrısı yaptı. Han'ın gözaltına alınması için polis güçlerinin bölgeye saldırması halinde çatışmaların ve sivil kayıpların yaşanmasından endişe ediliyor.

Pakistan Meclisi'nde 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında İmran Han hükümeti 174 "hayır" oyu alarak düşmüştü.

Han sonrasında ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif 11 Nisan'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Pakistan'ın yeni başbakanı seçilmişti.

Kaynak: Mepa News