İmam Hatip sözleri eleştirilmişti! Erol Mütercimler hakkında karar verildi

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar verildi.

Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler 4 avukatıyla katıldı.

Önder İmam Hatip Mezunları Derneği ve İlim Yatma Cemiyeti'nin avukatları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Necmettin Bilal Erdoğan ve Muhammet Emin Demirkan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Bu arada Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM) bir avukatta da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı konuşan müdahil avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

Sanık Mütercimler 42 yıllık siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler hocası olduğunu belirterek, "Bu dava siyasi bir dava halini almıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 10 aya düşüren mahkeme, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olmaması, sabit bulunan eylem sebebi ile sosyal medyada ve internette açıklamalar yapması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşması gerekçeleriyle, hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Mahkeme, denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağının da ihtarına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 16 müşteki isminin yer aldığı iddianamede, yazar Erol Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili 7 Eylül 2020'de katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği belirtilmişti.

İddianamede, Mütercimler'in bu suçtan, 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.