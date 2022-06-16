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İlyas Salman: Ahır mı daha rahattı?, Kral daireleri mi?

İlyas Salman, Geçtiğimiz yıllarda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in kendisine sorduğu soru karşısında verdiği yanıtı anlattığı video ile sosyal medyada gündem oldu.

2022-06-16 13:36:29
Edebiyatçı yazar Cemil Meriç'i kızı Prof. Ümit Meriç'i anlatıyor

Edebiyatçı yazar Cemil Meriç'i kızı Prof. Ümit Meriç'i anlatıyor

3 Haziran 1987’de vefat eden yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç’i vefatının 35. yıl dönümünde, kızı Prof Dr. Ümit Meriç anlattı.
İnci kefalinin zorlu yolculuğu su altı kamerasında

İnci kefalinin zorlu yolculuğu su altı kamerasında

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Bakan Kurum, Mamak’ta 238 konutun kura çekim törenine katıldı

Bakan Kurum, Mamak’ta 238 konutun kura çekim törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dönüşüm projelerine devam ediyor. Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde riskli alanların dönüşümü kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Konferans Salonu’nda 238 konut için “Mamak / Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni” düzenlendi.Törende konuşan Bakan Kurum, “Bu güzel şehre; en güzel eserleri en güzel hizmetleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. “İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.” vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar.” dedi.
'Mavi Vatan'ın mayın avcıları

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları daima göreve hazır olarak donatıldı
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