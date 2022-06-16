İlyas Salman: Ahır mı daha rahattı?, Kral daireleri mi?

Bakan Kurum, Mamak’ta 238 konutun kura çekim törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dönüşüm projelerine devam ediyor. Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde riskli alanların dönüşümü kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Konferans Salonu’nda 238 konut için “Mamak / Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni” düzenlendi.Törende konuşan Bakan Kurum, “Bu güzel şehre; en güzel eserleri en güzel hizmetleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. “İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.” vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar.” dedi.