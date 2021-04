İlker Baş kimdir? Türkiye'de kripto para işlem platformlarında yaşanan Thodex krizinden sonra şimdi de Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurması yatırımcıları endişelendirdi. Vebitcoin finansal dar boğaz sebebiyle faaliyetlerine son verdiğini açıklaması kripto para piyasasında ikinci bir şok oldu. Vatandaşlar da İlker Baş kimdir sorusunu sormaya başladı. Peki Vebitcoin sahibi kim? Vebitcoin'in sahibi İlker Baş mı? İlker Baş tutuklandı mı?

Thodex krizi ile kripto para borsalarına güven sarsılmışken Vebitcoin'den gelen açıklama ile vatandaşlar kripto para platformlarını iyice sorgulamaya başladı. Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belitti. Gelişmelerden sonra binlerce kişi İlker Baş kimdir? Vebitcoin sahibi kim? gibi soruları sormaya başladı. Son gelişmeyle Vebitcoin CEO'su İlker Baş'ın gözaltına alındığı açıklandı. Peki Vebitcoin'in sahibi mı? İlker Baş tutuklandı mı?

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. Doğum tarihi bilinmemesine karşılık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu. Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.

VEBİTCOİN SAHİBİ KİM?

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin sahibi İlker Baş'tır. İlker Baş Veitcoin'in CEO'su olarak görev almaktaydı.

İLKER BAŞ TUTUKLANDI MI?

Finansal sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğini açıklayan Vebitcoin ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak şirketin sahibi İlker Baş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker Baş, önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker Baş ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dediği öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

THODEX İLE AYNI ANDA KAPANMIŞ

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

