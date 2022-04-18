İlk görüntü! Rusya'nın Moskva gemisi işte böyle battı

10 binde bir doğuyor; yeni yuvası Gaziantep

İstanbul'da villada ele geçirilen, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi. İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kaplan yavrusunu biberonla besledi.