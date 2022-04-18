İlk görüntü! Rusya'nın Moskva gemisi işte böyle battı
Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.
10 binde bir doğuyor; yeni yuvası Gaziantep
İstanbul'da villada ele geçirilen, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi. İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kaplan yavrusunu biberonla besledi.