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İlk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi Hatay'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

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22.04.2021 13:46:38
İlk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi Hatay'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi'nin Türk bayrağını göndere çeken ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi olduğunu belirtti.

Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirlediğini belirten Dönmez, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine ulaştı.

3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'ne yanaştı.

GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİNE SAHİP

295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edilebilecek. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetleri azalacak, kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de önüne geçilmiş olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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