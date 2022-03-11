İlk belirtilerini yıllar önce veriyor! Bu kişilerde Parkinson riski 2,5 kat daha fazla

Fakat işitme kaybının yanı sıra epilepsi hastaları ile parkinson hastalığı arasında kurulan ilişki daha anlamlıydı. Yapılan araştırmada, epilepsi hastalarının ilerleyen yaşamlarında Parkinson'a yakalanma riskinin 2,5 kat daha fazla bulundur. Araştırmacılar, önceki çalışmalarında epilepsi ilaçları ve Parkinson arasında bir bağlantı tespit ettiklerine ve daha fazla araştırma gerektiren olası nedensellikl bağına dikkat çektiler. Ayrıca bu bilim insanları, Parkinson hastalığı olan hastalarda epilepsi prevalansının, genel popülasyondaki dağılımdan daha yüksek olduğunu bildirdi. Araştırmayı yapan ekip, doktorların bu bağlantıların farkında olarak Parkinson semptomlarının ne kadar erken ortaya çıkabileceğini anlamalarının önemi olduğunu belirtti. Böylece hastalar zamanında teşhis edilerek durumun daha kolay yönetilebileceği umut ediliyor.