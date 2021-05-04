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‘Onca yardıma muhtaç varken Suriyelilere yardım ediliyor’ iddiası

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İlginç iddia: Maske korumaz

Çocuk İmmünoloji ve Alerji uzmanı Prof.Dr. Alişan Yıldıran'ın ilginç iddiaları..... Kısaca ben söyleyeyim maske korumaz hatta maske devamlı kullanımda zarar verir.

2021-05-04 12:38:40
Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Genç Suriyeli, 3 Mayıs 2013'te babasıyla Halep il merkezindeki Maşarka Mahallesi'nde rejim güçlerince haksız yere alıkonulduklarını söyledi.Halebi, ilk olarak rejim askerlerince sorguya alındıklarını belirterek o an yaşadığı korkuyu şu ifadelerle anlattı:'Bizi tuttukları odada ellerimi arkadan bağladılar. Kafamızı hareket ettirmemiz yasaktı. Bir asker elindeki silahı kafamı dayamıştı. O sırada yanımda bir kişi daha vardı. Oradaki askerler kafasına üç el ateş açınca yaşadığım korkudan altıma yaptım.'Sorgu esnasında kendisine 'Rabb'in kimdir?' diye sorular sorulduğunu da aktaran Halebi, 'Cevaben ben de 'Allah' dedim. Bunun üzerine silahla kafama vurdular. O sıra anladım ve dedim ki benim rabbim Beşşar'dır. Bu ifadeyi içten söylemediğimi ileri sürerek kabul etmediler. Üzerime su döküp elektrik şok verdiler. Bunun üzerine Esed'in posterine secde ettirdiler.' diye konuştu.
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı
Berlin’de 1 Mayıs protestolarına damga vuran teyze

Berlin’de 1 Mayıs protestolarına damga vuran teyze

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs protestolarına balkon selamlamasıyla damga vuran teyze.
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın şehit oldu

İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın şehit oldu

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, şehit oldu
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İHH Ramazan
İHH Ramazan