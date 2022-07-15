İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri için bir video yayınlandı. Videoda 15 Temmuz'da şehadete yürüyenlerden geride kalan ayakkabılar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı videoyu Twitter hesabından 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız. Durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına…' mesajıyla paylaştı.