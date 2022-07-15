İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri için bir video yayınlandı. Videoda 15 Temmuz'da şehadete yürüyenlerden geride kalan ayakkabılar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı videoyu Twitter hesabından 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız. Durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına…' mesajıyla paylaştı.
Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin adı olan 15 Temmuz'un Türkiye siyasi tarihi için de yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.