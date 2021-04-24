İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye ''soykırım'' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'ye yönelttiği tepkide 'Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur' ifadesine yer verdi.