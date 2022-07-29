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İlber Ortaylı: Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk’tür

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk ve Türklük kavramlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevaplandırdı

2022-07-29 16:26:26

Tarihçi İlber Ortaylı, TRT-1 Gündem Ötesi programında Türk nedir, Türkiyeli kime denir gibi kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi

Ortaylı, konuya ilişkin şu yorumda bulundu:

“Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk'tür. O zaman, Türklüğü kabul etmeyen kendisini söylesin. Ben seninle aynı kararsızlık fidesine girmek için Türkiyeliyim diyerek gezemem. Komiktir bu.”

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