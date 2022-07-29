İlber Ortaylı: Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk’tür
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk ve Türklük kavramlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevaplandırdı
Tarihçi İlber Ortaylı, TRT-1 Gündem Ötesi programında Türk nedir, Türkiyeli kime denir gibi kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi
Ortaylı, konuya ilişkin şu yorumda bulundu:
“Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk'tür. O zaman, Türklüğü kabul etmeyen kendisini söylesin. Ben seninle aynı kararsızlık fidesine girmek için Türkiyeliyim diyerek gezemem. Komiktir bu.”