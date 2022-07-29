İlber Ortaylı: Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk’tür

Bakan Kurum: 100 yılda yapılabilecek yatırımları, 20 yıla sığdırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çamlıdere Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni’nde, “100 yılda yapılabilecek yatırımları, sizlerin desteğiyle 20 yıla sığdırdık” diyerek, Türkiye’nin, tarihin en kritik kavşak noktası olan 2023 seçimlerine doğru yürüdüğünü ve bu seçimlerin Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.Bakan Kurum, “Aziz milletimizin takdiriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde büyük zaferler kazanacak, geleceğe yürüyüşümüzü çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.