İlber Ortaylı “4 paket sigara içmese evine 1 kilo et götürecek”
Tarihçi Yazar İlber Ortaylı katıldığı bir Youtube kanalında sigara içenler için gündem olacak ifadeler kullandı.
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Tarihçi Yazar İlber Ortaylı katıldığı bir Youtube kanalında sigara içenler için gündem olacak ifadeler kullandı.
ABD askerlerinin Irak’ta yaktığı meyve ve palmiye ağaçları
İşgal ettiği her ülkeyi kurtarmak ve demokrasi getirmek için gittiğini söyleyen ABD'nin gerçek yüzü yıllar sonra ortaya çıkıyor. Eski bir ABD askeri tarafından yıllar sonra paylaşılan Irak'ta meyve ve palmiye ağaçlarını nasıl yaktıklarını gösteren videosu…