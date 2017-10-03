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İKV Başkanı Zeytinoğlu:

'(Fransa'daki yangın) Bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için özellikle AB ve üye devlet liderlerinin yabancı düşmanlığı, göç ve İslam karşıtlığı konularında güçlü bir tavır sergilemeleri gerekiyor'- '(Kıbrıs sorunu) Bugün gelinen noktada, sadece iki seçenek vardır; AB ve diğer uluslararası aktörlerin adada federal bir çözüm için Kıbrıslı Rumları ikna etmesi ya da adada iki ayrı devletin varlığ

İKV Başkanı Zeytinoğlu:
03.10.2017 16:16:27
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Fransa'daki yangına ilişkin, "Bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için özellikle AB ve üye devlet liderlerinin yabancı düşmanlığı, göç ve İslam karşıtlığı konularında güçlü bir tavır sergilemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, ABD'deki saldırı, Fransa'daki yangın ve eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'un Kıbrıs konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Son dönemde Batı ülkeleri de dahil olmak üzere güvenlik ortamında ciddi bir bozulma yaşandığını belirten Zeytinoğlu, Irak, Afganistan ve Suriye gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerde filizlenen terör örgütlerinin Batı şehirlerinde de öldürücü eylemler düzenlediğini kaydetti.

Zeytinoğlu, bunun yanında, ABD'deki olayda herhangi bir terör örgütü ile ilişkisi henüz bulunamayan ve tek başına hareket ettiği belirtilen bir saldırganın ülkenin bugüne kadarki en kanlı terör eylemini gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Ulusal güvenlik stratejilerinin bu tür tehditlere karşı güçlendirilmesi gerektiği ortada. Ancak uluslararası iş birliği ve eş güdüm olmadan bu olayların önlenmesi mümkün değil. Tüm ülkelerin uzak yakın demeden terör ve silahlanma tehlikelerine karşı birleşmeleri şart. Fransa'da gerçekleşen yangının da kundaklama eylemi olduğu anlaşıldı. 3 soydaşımızın hayatını kaybettiği bu saldırı, Avrupa'da giderek güçlenen aşırı sağın ne gibi tehlikeli gelişmeleri tetiklediğini açıkça ortaya koyuyor. Yabancı düşmanlığı, göç ve İslam karşıtlığı ile beslenen bu tehlikeli ideolojiler güçlendikçe sapık zihniyetli kişilerin cüretlerini artırıyor. İnsan yaşamına kasteden bu tür bir eylemi Almanya'da Solingen'de görmüştük. Bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için özellikle AB ve üye devlet liderlerinin yabancı düşmanlığı, göç ve İslam karşıtlığı konularında güçlü bir tavır sergilemeleri gerekiyor."


- "GKRY Türkiye'nin AB ile ilişkisine de zarar verdi"


Zeytinoğlu, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'un Kıbrıs konusundaki açıklamalarına değinerek, "İngiltere'nin 2001-2006 yılları arasında Dışişleri Bakanlığını yapan Jack Straw'un Kıbrıs meselesi hakkında bir değerlendirmesi yayınlandı. Straw, Kıbrıs'ta çözüm sağlanmadan Güney'in, adanın meşru temsilcisi addedilerek AB'ye üye yapılmasının büyük bir stratejik hata olduğunu belirtmiş. Bu tespit, bizlerin de yıllardır savunduğumuz görüş ile tamamen örtüşüyor. GKRY'yi AB üyesi yapan birlik, Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturma fırsatını kaçırdı. Kıbrıslı Rumlar daha sonraki çözüm çabalarını da engellediler ve uzlaşmaya yanaşmadılar. Bununla da kalmadı, GKRY müzakere fasıllarının açılmasını veto ederek, Türkiye'nin AB ile ilişkisine de zarar verdi. Bugün gelinen noktada, sadece iki seçenek vardır; AB ve diğer uluslararası aktörlerin adada federal bir çözüm için Kıbrıslı Rumları ikna etmesi ya da adada iki ayrı devletin varlığının uluslararası toplumca kabul edilmesi." değerlendirmesinde bulundu.



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