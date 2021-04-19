İkinci el araçta masraflar gizleniyor

Özellikle 5 yaş ve üzeri otomobillerde kaporta aksamından ziyade mekanik aksamların kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Motoru ömrünü tamamlayan araçları elden çıkarmak için 100 TL'lik yağ katkısıyla aracın egzozdan duman atması dahi engelleniyor

İkinci el araçlarda karoser parçalarında başvurulan hileler, tüketicilerin satın almayı düşündüğü araçlarda daha çok "boya ve değişen" konusuna odaklanmasına neden oluyor.Uzmanlar, 5 yaş ve üzeri araçlarda karoserdeki hatalardan çok, çoğunlukla göz ardı edilen mekanik problemlerin kısa sürede çok yüksek masraflar çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Motordaki kozmetik görünüme aldanmayın

Detaylı temizlikle iyi görünüme kavuşan bir aracın, sadece dış görünümüyle değerlendirilip satın alınmaması gerektiğini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre ise "Bir araç satın almayı düşünüyorsanız, temizlenmiş bir motorun sadece kozmetik görünümüne aldanmayın. Temizlikle motordaki bütün yağ kaçakları geçici olarak kolaylıkla gizlenir. Bazı satıcılar, motoru ömrünü tamamlayan araçları elden çıkarmak için 100 TL'lik yağ katkısıyla aracın egzozdan duman atmasını engelliyor. Böyle bir otomobil, ortalama 50 bin TL'lik masrafla hayatınızı kabusa çevirebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

Masraflar aracın değerinin yarısına ulaşıyor

İkinci elde yaşanan güven problemi, yıllar içerisinde tüketicilerin satın almayı düşündüğü araçlarda boyalı ve değişen parçalara şüpheyle yaklaşılmasına neden olsa da uzmanlar mekanik aksam konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşılmadığına dikkat çekiyor. Oysa detaylı kontrolleri yapılmamış araçlarda ortaya çıkan motor masrafları, araç satış değerinin yüzde 50'sine dahi ulaşıyor. Satıcılar, otomobilleri kapsamlı şekilde temizleyip, eksiklerini gidererek satışa sunuyor. Fakat mekanik aksamda yapılan temizliklerle yağ ve soğutma suyu kaçakları bertaraf edilmiş oluyor.

Arıza kodları silinip masraflar gizleniyor

Vatandaşlar genellikle kozmetik görünüme aldanmakta. Gizlenen masrafların tespiti artık basit kontrollerle mümkün değil. Yağ yakan, ömrünü tamamlamış bir motor, egzozdan gözle görülecek şekilde yoğun bir duman gelmesine sebep oluyor. Dolandırıcılar 100 TL'lik yağ katkısıyla dumanı gizliyor. Yağ ve soğutma suyu eksilmişse, ekleme yapılarak geçici çözüm üretiliyor. Artık bütün modern otomobillerde, herhangi bir mekanik sorunda motor ışığı yanıyor. Fakat bunun da hilesi var:50 TL'lik Çin malı OBD cihazlarıyla arıza ışıklarını birkaç dakika içinde söndürebiliyorlar.

5 yaş ve üzeri araçlara dikkat

Özellikle 5 yaş ve üzeri otomobillerde kaporta aksamından ziyade mekanik aksamların kontrol edilmesini tavsiye ediliyor.TSE ve HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgeli oto ekspertiz noktalarında yapılacak detaylı mekanik kontrollerle büyük masrafların önüne geçilebilir. Boyalı ya da değişen parçası olan bir otomobilde hiç problem yaşamazken, kazası olmayan fakat iyi bakılmamış bir otomobil ummadığınız anda, şehirler arası bir seyahatte yolda bırakabilir. Bu durum can ve mal güvenliğini tehlikeye atar.

Conta kaçak testi yaptırın

Otomobilin modeline bağlı 20 ile 100 bin TL arasında çıkacak masraflar maddi, manevi yönden sizi çok daha zor durumda bırakabilir. Satın almayı düşündüğünüz her araçta mutlaka, kurumsal bir oto ekspertiz noktasında dyno ile performans testi yaptırın, ayrıca conta kaçak testinde ısrarcı olun. TSE onaylı kaliteli makinelerle yapılan elektronik arıza tespitiyle de gizlenen tüm arıza kayıtlarına ulaşmak mümkün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.