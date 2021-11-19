İki berberi vurdu, üçüncü de baltayı taşa vurdu
ABD'nin Baltimore şehrindeki silahlı bir saldırgan iki berberi öldürdükten sonra üçüncü berber dükkanında tıraş olan bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.
ABD'nin Baltimore şehrindeki silahlı bir saldırgan iki berberi öldürdükten sonra üçüncü berber dükkanında tıraş olan bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home
Spiderman No Way Home yani Örümcek Adam Eve dönüş Yok filminin çıkış tarihi belli oldu mu? Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home nerede yayınlanacak? Spiderman No Way Home hayranları bu soruları internette sık sık aramaya başladı. Spiderman No Way Home hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...