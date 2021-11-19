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İki berberi vurdu, üçüncü de baltayı taşa vurdu

ABD'nin Baltimore şehrindeki silahlı bir saldırgan iki berberi öldürdükten sonra üçüncü berber dükkanında tıraş olan bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

2021-11-19 14:25:38
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.
Düzce'deki deprem anından görüntüler

Düzce'deki deprem anından görüntüler

Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.
Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home yani Örümcek Adam Eve dönüş Yok filminin çıkış tarihi belli oldu mu? Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home nerede yayınlanacak? Spiderman No Way Home hayranları bu soruları internette sık sık aramaya başladı. Spiderman No Way Home hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...
Karıncalar köprü yapıp arı kovanını bastı

Karıncalar köprü yapıp arı kovanını bastı

Karınca sürüsünün bal dolu arı kovanına çatıdan aşağı sarkarken kullandıkları 'yol' görenleri şaşırttı. Kovana girmek için birbirlerine tutunup 'köprü' kurdukları görülen karıca sürüsü, tavanda asılı bulunan kovanı bastı
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