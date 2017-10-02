İki araç çarpıştı: 7 yaralı

02.10.2017 20:26:14



Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Köklü (68) idaresindeki 34 ZA 7463 plakalı otomobil ile Tamer Avunduk (43) idaresindeki 58 EE 158 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile Saniye Yüksel (70), Hasan Yüksel (75), Sultan Köklü (71), Şaban (18) ve Zekiye Avunduk (49) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Avunduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.