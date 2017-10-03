IKBY'deki gayrimeşru referandum

03.10.2017 19:05:31

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve beraberindeki heyetle Erbil'de bir araya geldiği belirtildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani ve Silliman'ın basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantıda, Irak ve IKBY'nin referandum öncesi ve sonrası durumunu ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumla birlikte tüm tarafların katılımıyla mevcut sert havanın yumuşatılması için çaba sarf etmesi ve Erbil ile Bağdat arasında sorunların çözülmesi için ciddi anlamda diyaloğun başlaması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Silliman ve Barzani görüşmesinde ABD'nin Erbil Başkonsolosu Ken Gross'unda hazır bulunduğu aktarıldı.

IKBY'nin 25 Eylül tarihinde düzenlediği gayrimeşru referandumdan sonra ABD'li yetkililerle ilk defa temasa geçtiği kaydedildi.







