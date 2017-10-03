IKBY'de başkanlık seçimleri yapılacak

03.10.2017 11:41:36

Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması için bütün hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Barzani'nin aday olmayacağını duyurduğu seçimlere şu ana kadar yalnızca 1 aday başvurdu.



BUGÜN SONA ERİYOR



Başkanlık için adaylığını koyacak kişilerin en geç bugün başvurması gerekiyor. Başvuran adayın ise formu tam olarak doldurmadığı, dolayısıyla başvurusunun komisyon tarafından reddedilebileceği belirtiliyor.

Rûdaw'a konuşan Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şoreş Hasan, “3 Eylül'de, başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık duyurusu yaptık. Başvuru için 3 Ekim son gün” dedi. Geride kalan 29 gün içinde sadece 1 kişinin başvurduğunu belirten Hasan, o adayın da başvuru formunu eksik doldurduğunu kaydetti.



Rûdaw'a konuşan Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed ise, “Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz” dedi.





