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IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?

IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı İbrahim, Peşmerge'nin olası bir durumda Irak ordusu ile arasında çatışma yaşanıp yaşanmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
03.10.2017 19:13:15

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim, Peşmerge ile Irak ordusu arasında herhangi bir çatışma yaşanmayacağına inandığını söyledi.

Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan İbrahim, bölgede siyasi krizin yanı sıra askeri bir çatışma beklemediğini ifade etti.

"İKİ GÜÇ ARASINDA ÇATIŞMA İHTİMALİ YOK"

İbrahim, “Ben askeri çatışma beklemiyorum. Peşmerge güçleri çok disiplinli, Irak ordusu da öyle. Irak hükümeti karar verecek olursa, ben uluslararası toplumun zaten felaket durumunda olan bu bölgede ve güneyden bu bölgeye kadarki Irak'ın tümünde bir çatışmaya daha razı gelmesini beklemiyorum. Aslında müttefik olan bu iki güç arasında askeri bir çatışmanın çıkma ihtimali yok” diye konuştu.

"ABD'NİN TUTUMU STRATEJİK HATA"

İbrahim, ABD'nin yapılan bağımsızlık referandumu ile ilgili tutumunun, Bağdat'taki yönetimin çıkarıyla örtüşen stratejik bir hata olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, Washington'un referandum sonuçlarını tanımadığına yönelik açıklamalarını değerlendiren İbrahim, “Onlar zamanın uygun olarak seçilmediğinden ve bunun koalisyonun IŞİD ile mücadelesini zayıflatacak faktör olmasından çekiniyor. Ancak biz, birkaç mesajla IKBY'nin ilk başlarda IŞİD ile tek başına mücadele ettiğini ve uluslararası toplumun desteğiyle terörün belini kırdığını kendilerine kanıtladık” dedi ve şöyle devam etti:

“ABD'nin pozisyonunu, yönetimin yapmış olduğu bir stratejik hata daha olarak kabul ediyoruz, demokratik referandumu başka bir konu olan IŞİD'le mücadeleye bağlıyorlar. Bu, onların yaptığı ikinci tarihi hata, ABD'nin Irak'tan çıkma kararıyla komşu ülkelere, terör örgütlerine boş yer bırakması da bir önceki tarihi hatasıydı.”


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