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İİT’den Çad'daki siyasilere çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından siyasi aktörlere sükunet ve diyalog çağrısı yaptı.

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21.04.2021 16:24:06
İİT’den Çad'daki siyasilere çağrı

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Yusuf El-Useymin, Çad halkına taziyelerini sunarak Çad Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Useymin, ülkenin içinde bulunduğu zorluğun aşılması için Çad'daki tüm siyasi aktörlere sükunet, diyalog ve barışçıl yöntemlere güvenmeleri çağrısında bulundu.

Useymin ayrıca, Çad'ın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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