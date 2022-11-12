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İHH Suriye için kış yardımı çalışması başlattı

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana mazlumlara yönelik yardım çalışmalarında bulunan İHH, bu kış da “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla bağışçıların desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

2022-11-12 10:25:55

Suriye'de 2011 yılından bugüne devam eden iç savaş, büyük acılara sebep oldu. Savaş süresince, yüz binlerce insan hayatını kaybederken, yüz binlerce insan da yaralandı ve sakat kaldı. Milyonlarca insan ise, hayatlarına ülke içinde ya da dışında mülteci olarak devam ediyor. Kamplarda, yaşamlarını sürdüren insanlar, çoğu zaman temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile zorluklar yaşıyor. Kamplarda hayat, kış aylarında ise daha da zorlaşıyor. İnsanlar, soğuğa dayanıksız çadırlarda, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İHH çalışmalara başladı

Suriye'de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce kişi var. Ülkede şu anda dışarıdan gelen yardımlara büyük ihtiyaç duyuluyor. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de yardım çalışmalarında bulunan İHH, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik 2022 yılı kış çalışmalarını başlattı. İHH İnsani Yardım Vakfı, “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında, on binlerce kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İHH Suriye için kış yardımı çalışması başlattı (15)

Acil ihtiyaç listesi

Kışa az bir zaman kala, Suriye'deki kamplarda ihtiyaç duyulan malzemelerden bazıları şunlar:

-Un

-Kömür

-Soba

-Mont

-Çizme

-Gıda kolisi

-Sünger yatak,

-Battaniye,

-Hijyen malzemeleri

-Halı

İHH Suriye için kış yardımı çalışması başlattı (10)

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen yılki kış yardımları kapsamında, 1436 TIR'lık yardım malzemesini bölgeye göndermişti.

Destek olmak için

Suriye halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden KIS yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SURIYE KIS yazarak yardım edebiliyor.

İHH Suriye için kış yardımı çalışması başlattı (12)

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