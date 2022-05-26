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İHH Sudan’da cami inşa etti

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Sudan’ın Kuzey Kordofan Eyaletinde inşa edilen Avcılar İHH Gönüllüleri Şehit Tahsin Gerekli Camii ibadete açıldı.

2022-05-26 18:09:44

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanında yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, inşa ettiği kalıcı eserlerle de mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Çeşitli coğrafyalarda Müslümanlar için cami ve medreseler inşa eden İHH, yüzlerde tebessüme vesile oluyor.

İHH bu kapsamda, Afrika'nın pek çok noktasındaki cami çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Avcılar Temsilciliği tarafından Sudan'da,Avcılar İHH Gönüllüleri Şehit Tahsin Gerekli Camii'ni inşa edildi. Sudan'ın Kuzey Kordofan Eyaletinde bulunan Abu Delem Köyündeki cami, avlusu ile birlikte toplamda bin metrekarelik bir alana kuruldu.

İHH Sudan'da cami inşa etti (10)

Aynı anda bin kişi ibadet edebiliyor

Cami, araç yolu bulunmaması nedeniyle ulaşımın zor sağlandığı 11 köyün çevresinde bulunuyor.Ulaşım şartları göz önünde bulundurularak inşa edilen cami, merkezi bir noktada konumlandırıldı.

Aynı anda bin kişinin ibadet edebildiği caminin yakınında su kuyusu, abdesthane ve tuvalet de bulunuyor.

İHH Sudan'da cami inşa etti (1)

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