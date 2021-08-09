İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

Tekirdağ'da kaza: Sürücü yaralı, eşi ve 2 kızı öldü
Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.