İHH’nın acı kaybı

Arama Kurtarma eğitimi vermek amacıyla Lübnan’a giden İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, bugün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, 27 Mayıs 2022 Cuma günü sabah saatlerinde eğitim görevi için Lübnan'a gitti. Uçakta rahatsızlanan Emre Yerli, havalimanına iner inmez hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yerli, Lübnan'da TİKA tarafından İHH Afet Akademisi işbirliğinde düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimleri'ne katılmak amacıyla Lübnan'a gidiyordu.

Emre Yerli kimdir?

Teknisyen ve satın alma uzmanı olarak meslek hayatına başlayan Emre Yerli, İHH İnsani Yardım Vakfı'nda uzun yıllar gönüllü olarak faaliyetlerde bulundu. 2016 yılında ise İHH'da profesyonel olarak çalışmaya başladı. Önce, Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimi Koordinatörü olarak çalışan Yerli, daha sonra İHH Afet Yönetim Birimi'nin kurulmasına öncülük etti ve bu birimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Yerli, son zamanlarda yaşanan tüm afetlerde aktif rol oynadı. Elazığ ve İzmir Depremi, Akdeniz ve Ege'deki Orman Yangınları, Kastamonu, Giresun ve Sinop Sel Felaketleri, Kuzey Irak'ta arama kurtarma ekiplerinin kurulması, eğitilmesi ve Haiti Depremi gibi kriz ve afet bölgelerindeki vakfın çalışmalarına öncülük etti. TİKA tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimleri'ni İHH Afet Akademisi adına yönetti. Son olarak yine aynı amaç uğruna Lübnan'a giden Emre Yerli, ülkede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Yerli, doldurduğu Özgeçmiş Bilgi Formu'ndaki kariyer hedeflerine, “Ölene kadar Allah'ın rızasını kazanmak” yazmıştı. Yerli, özellikle gençlerin manevi değerlerle yetiştirilmesi ve afet bilinci kazandırılarak arama kurtarma ekiplerine dahil olmaları hususundaki gayretleriyle biliniyordu. 1984 Ankara Çubuk doğumlu olan Yerli, evli ve 3 çocuk babasıydı.