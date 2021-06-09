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İHH, Kurban'da 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurbanla Hatırla” sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak. Bu yıl 5 milyon kişiye ulaşma hedefleniyor.İHH’nın bu yılki kurban bedeli yurtiçi ve yurtdışı 1.200 TL.

2021-06-09 13:08:02
Maraş'ta turizme hazırlık telaşı

Maraş'ta turizme hazırlık telaşı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'taki çalışmalar hızla devam ediyor. KKTC'de salgın koşullarının hafiflemesiyle geçen yıl kademeli olarak açılma süreci başlayan Maraş bölgesindeki çalışmalar ivedilikle sürüyor. Maraş bölgesinde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra kamuya ait bölgede iki plaj ve bir çay bahçesinin faaliyete girmesi için çalışmalar devam ediyor. KKTC'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yaz aylarında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Yapılan yeni düzenlemeyle Maraş'ın açılan bölümü 08.00-20.00 saatleri arasında yayalar tarafından ziyaret edilebilecek.
Dev kayayı yaran bilek gücü!

Dev kayayı yaran bilek gücü!

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Oflu gençlerden Erdoğan'a şarkı

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