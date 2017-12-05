İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı

05.12.2017 21:29:57

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Hamas hareketi, Cuma gününü, Kudüs için "Öfke Cuması" ilan ederek, Batı Şeria ve Gazze'deki bütün Filistinlileri meydanlara çağırdı.

Bunun üzerine İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kudüs üzerindeki planlara sessiz kalmamak için bütün Türkiye'yi meydanlara davet etti.

İHH'nın Twitter hesabından, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Siyonist ve emperyalistlerin Kudüs üzerindeki planlarına sessiz kalmamak için 8 Aralık günü Cuma Namazından sonra Kudüs dostlarını tüm illerde meydanlara davet ediyoruz.

Kudüs'ün özgürlüğüne karşı düşmanca atılan adımlara tepki vermek için Cuma günü İstanbul Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Sizleri de bekliyoruz."

İşte İHH'nın tweetleri: