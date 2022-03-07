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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ukrayna’ya yönelik acil yardım çalışmaları devam ediyor

Dağıtımlara ilişkin konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, şunları söyledi:

2022-03-07 16:09:50

“Bugüne kadar, Romanya'ya sığınan 450 aileye içerisinde sandviç, meyve suyu, kek ve su bulunan gıda paketi ve battaniye dağıtımı yapıldı. Moldova'da ise 2 farklı bölgede 1.350 adet gıda paketi dağıtıldı. Çalışmalar, Ukrayna sınırından Moldova'ya geçen ailelere yapıldı. Ukrayna içerisinde ise Kiev, Liviv, Vinnitsa ve Kherson bölgelerinde günlük olarak ekmek dağıtımı yapılıyor. 4 gün içerisinde Ukrayna'nın 4 farklı şehrinde 30 bin ekmek dağıtıldı.

İHHnın Ukrayna Yardımları3

Bugün Kiev'de ekmek dağıtımı yaptığımız sırada bombalama olduğu için dağıtımı yarıda durdurmak zorunda kaldık. Polonya sınırına gelen mülteciler içinde yardım planlaması yapıldı. En kısa sürede bölgede çalışma yapılacak.”

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