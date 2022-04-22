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İHH’dan Ukrayna’ya 2 TIR’lık insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’ya yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, içinde gıda kolilerinin ve çeşitli temizlik malzemelerinin bulunduğu 2 TIR’lık yardım Ukrayna’ya gönderildi.

2022-04-22 21:15:42

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana süren saldırıları, ülkede büyük yıkımlara sebep oldu. 55 günün geride kaldığı savaş süresince 10 milyonu aşkın kişi Ukrayna içinde yer değiştirdi, 3,5 milyon kişi ise başka ülkelere sığındı.

Özellikle Ukrayna'nın bazı bölgelerinde halk, gıda temininde zorluklar yaşıyor.

İHH'dan Ukrayna'ya 2 TIR'lık insani yardım (4)

Bin 24 adet gıda kolisi

Dünyanın farklı coğrafyalarında yardım faaliyetlerine devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'ya yönelik yardımlarını da sürdürüyor. İHH bu kapsamda, içerisinde bin 24 adet gıda kolisi ilebardak, tabak, kaşık, sabun ve şampuan gibi pek çok üründen oluşan iki TIR'ı ülkeye gönderdi.

İHH'nın Çorlu'daki lojistik merkezinden yola çıkan yardımlar, savaştan etkilenen Ukraynalılara dağıtılacak.

İHH'dan Ukrayna'ya 2 TIR'lık insani yardım (6)

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler, UKRAYNA yazıp 3072'ye mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına UKRAYNA yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

İHH'dan Ukrayna'ya 2 TIR'lık insani yardım (1)

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