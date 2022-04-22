İHH’dan Sudan’a Ramazan yardımı

Sudan’da Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin yardımlarını ülkeye ulaştırdı. İHH, bin adet kumanya dağıtırken, 2 bin 680kişiye de iftarlık ikramında bulundu.

Türkiye dâhil 57 ülkede Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çaldı, hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdı. İHH, ülkenin Hartum, Darfur, Kuzey Kordofan ve Omdurman bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

2 bin 680 kişiye iftarlık ikramı

İHH ekipleri tarafından Sudan'da, bin 7 adet kumanya dağıtıldı ve 2 bin 680 kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.Ülkede fitre ve zekat dağıtımları gerçekleştiren İHH, Sudanlı 500 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıtımında bulundu.

Destek olmak için

Sudan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden SUDAN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SUDAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.