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İHH’dan Filistin'e acil yardım

İHH’dan Filistin'e acil yardım

İHH, Filistin’de artan saldırılar sonucu desteğe ihtiyaç duyan Filistinliler için “Gazze’ye Umut Ol” Acil YardımKampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte barınma, gıda yardımı, ilaç desteği, sağlık yardımı, mazot desteği gibi alanlarda ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak.

2021-05-20 15:30:20
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda bina, ev dışından araç ve alt yapı da ağır hasar gördü
İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TLAcil Yardım Desteği

İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TLAcil Yardım Desteği

İDDEF, İsrail’in saldırılarıyla maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayan Gazze’nin yaralarını sarmak için başlattığı ve çeşitli faaliyetlerden oluşan 11 milyon TL’lik acil yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.
Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret yapmak için 2011'de gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Orhan'ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.
Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Bursa Karacabey Longozu

Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Bursa Karacabey Longozu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan ve sakinliğiyle koronavirüs salgını sürecinde günübirlik izole tatil için tercih edilen longoz (su basar ormanı), büründüğü yemyeşil örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, salgın sürecinde insanların tatil alışkanlıklarının değiştiğini söyledi.Bu durumun doğal alanlara ve bakir yerlere olan ilgiyi de had safhaya çıkardığını belirten Özkan, 'Karacabey'in doğası pandemi süreciyle beraber insanların rahat bir nefes almak için öncelikli tercihi haline geldi. Karacabey Longozu, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Gölü, ıhlamur ormanları gibi doğal güzellikleriyle Karacabey, mesafe kurallarına uygun ve ailece doğada vakit geçirme imkanı sağlıyor' dedi.
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