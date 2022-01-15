İHH’dan Arakanlı mültecilere acil yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş’in Cox’sBazar bölgesindeki Arakan mülteci kampında yaşanan ve bin 200 evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası acil yardım çalışmaları başlattı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş’in Cox’sBazar bölgesindeki Arakan mülteci kampında yaşanan ve bin 200 evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası acil yardım çalışmaları başlattı.
Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savunduğu gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.