İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek
Türkiye’de son 4 yılda ‘’Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ başlığı altında hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çeken İHH İnsani Yardım Vakfı, uyuşturucuya karşı toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini yurt dışında da sürdürüyor.
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında adı öne çıkan ülkelerden Afganistan'da faaliyetlerini yürüten vakıf, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Afganistan'ın başkenti Kabil'de; uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü 259 yataklı Jangalak Hastanesi'ne, iki kamyon ilaç ve tıbbı malzeme desteği sağladık.” açıklamasında bulundu
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay, kuruluşun uyuşturucuya karşı yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi