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İHH’dan 96 Aileye yeni yuva

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Halep kentine bağlı İhtimlat kasabasında 96 evi ailelere teslim etti.

2022-08-20 16:07:49

İHH, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin İhtimlat beldesinde, yetim ve engelli aileleri için inşa ettiği köydeki96 bahçeli briket evin teslimi için tören düzenledi. Ailelere anahtarları teslim edilen 2 oda ve 1 mutfaktan oluşanyaşam evleri, bahçeyle birlikte 50 metrekareden oluşuyor. Bununla birlikte evlerin tüm tefrişat eşyaları ailelere teslim edildi.

Bu açılışla birlikte projenin ikinci etabı da tamamlanarak İhtimlat beldesinde toplam 240 aile yeni yuvalarına kavuştu.

Köyün açılışına bölge halkının ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılışı gerçekleştiren İHH Mütevelli Heyeti üyesi Cemal Yılmaz, “Bugün briket evlerimizin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Evlerimizi yetim ve engelli ailelere teslim ettik. Yetim Gülerse Dünya Güler sloganının uygulamasına burada tekrar şahit oluyoruz. Bu akşamdan itibaren ailelerimiz başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak bir evleri olacak. Kayseri mahallemizin açılışında emeği geçen değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Buradan tüm herkese sesleniyorum; Ne olur bir yetim yuvasını da siz şenlendirin.”

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“Bu gece güvende yatacağız”

Savaşta evini ve eşini kaybeden 3 çocuk annesi Fatıma, “Yıllarca çadırda yaşadık. Orada can güvenliğimiz yoktu. Yazın çok sıcak kışın ise çok soğuk oluyordu. Çadır her sene yırtılıyordu, çamur, soğuk hava hep içeri giriyordu. Çocuklarım hep hastalıklarla boğuşuyordu. Bu geceden itibaren çocuklarımla birlikte güvende yatacağız. Emeği geçen ve bizi yalnız bırakmayan İHH ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim.”

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Kalıcı eser inşaları devam ediyor

İHH, dünyanın dört bir yanında inşa ettiği kalıcı eserlerle mazlumlara, savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Suriye'nin birçok noktasında kalıcı eserler bırakan İHH, Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelerde 25 bin kalıcı eseri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bu kapsamada çalışmalarını sürdüren İHH, bölge halkının sosyal ve eğitim çalışmalarına destek sağlıyor.

İHH insani yardım vakfı, 2011 yılından buyana Suriye'de gıda, barınma, sağlık, eğitim ve kalıcı eserler yardımlarında bulunuyor.

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