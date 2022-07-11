İHH bu bayramda da yüzleri güldürdü

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 Kurban çalışmaları kapsamında Suriye’nin kuzeyi ve Fırat’ın doğusunda yaşayan 30 bin sivile kurban yardımlarını ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez, Cerablus ve Elbab ve Fırat'ın doğusundaki Rasulyan ve Tel Abyad kentlerinde ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı'nda unutmadı.

Savaşın gölgesinde 12. bayram

Suriye de iç savaş 11. Yılı geride bıraktı. Bu sene de sivil insanlar bayrama savaşın gölgesinde girdiğini ifade eden Suriye çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tahir Güzelel; “ İHH olarak savaşın ilk gününden bu yana mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan Azez, Cerablus, El bab ve Fırat'ın doğusu Tel Abyad ve Rasulayn'da birçok farklı noktasında kurban kesimlerimiz ve dağıtımlarımız devam ediyor. Bu dağıtımlarımızda toplamda 30 bine yakın kişi faydalanmış olacak.

Tahir Güzelel; “Bizlere vekaletini veren hayırseverlerimizin kurban emanetlerini gerçek sahiplerine ulaştırıyoruz. Rabbim kurbanlarımızı kabul eylesin. Bayramımız mübarek olsun.”