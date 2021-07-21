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İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı yapıldı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, deniz platformları alanından sonra taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

2021-07-21 14:16:56
Rusya: S-500 testleri başarılı sonuçlandı

Rusya: S-500 testleri başarılı sonuçlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak S-500 füze sistemi denemesi yaptığını duyurdu.Rusya, karadan havaya S-500 füze savunma sisteminin ilk deneme görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak S-500 füze sistemi denemesi yaptığını duyurdu. MepaNews
Kız kardeşlere otobüste taciz ve saldırı iddiası

Kız kardeşlere otobüste taciz ve saldırı iddiası

Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu. Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı. Adem A. ve Aydın A. durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı.
Kuraklık Arapapıştı kanyonunu kuruttu!

Kuraklık Arapapıştı kanyonunu kuruttu!

Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonundaki nehirde de sular çekildi.
Van-İran sınırı 'geçilmez' olacak

Van-İran sınırı 'geçilmez' olacak

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.
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