DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9303 ₺

EURO

17,0589 ₺

ALTIN

949,31 ₺

BİST

2.380,90 ₺

Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Tuzluca ilçesine bağlı Göktaş köyünde bulunan vadi, yamaçlarında birbirinden farklı yüksekliklerde yüzlerce dik kayayı barındırıyor.

2022-05-23 22:08:26

Farklı yapısı sebebiyle genellikle karların eridiği ilkbaharda doğaseverler ve doğa sporcularınca gezilen vadi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile kayda alındı.

Vadiyi gezmeye gelen doğaseverlerden Zeycan Öksüz, AA muhabirine, vadinin adını sosyal medyadan duyduğunu ve arkadaşlarıyla gezmeye geldiklerini söyledi.

Gördükleri manzaralara hayran kaldıklarını anlatan Öksüz, "Testere şeklindeki kayalar yapı olarak çok güzel gözüküyor, bölgenin doğasının önemli bir parçası olduğu görülüyor. İnsanların gelip burayı gözleriyle buraları görmelerini öneririm. Dağların testereye benzemesi ilgi çekici bir şey. Muhakkak görülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Doğa tutkunu Serkan Cengiz ise vadinin daha iyi bir tanıtımla daha fazla ziyaretçi alabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Testereyi anımsatan kayalar çok güzel, doğa harikası. Kayalar pürüzsüz bir kesime sahip. Turizmden biraz yoksun kalmış, yetkililer bu duruma el atmalı. Türkiye için getiri kaynağı olabilecek bir yer."

'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Bakü semalarında deneme uçuşları yaptı.
Sokak Ropörtajı Yapan Muhabiri Çileden Çıkaran Vatandaş

Sokak Ropörtajı Yapan Muhabiri Çileden Çıkaran Vatandaş

Kendisine mikrofon uzatılan vatandaş, sorduğu sorulardan dolayı sokak ropörtajı yapan muhabire sert tepki gösterdi.
İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açıldı.
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da

Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da

TEKNOFEST Azerbaycan’da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak iki Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a vardı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş