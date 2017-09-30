Iğdır'da doktorun bıçaklı saldırıda yaralanması

30.09.2017 17:30:40

Iğdır'da bıçaklı saldırıda yaralanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoğlu'nun sağlık durumunun stabil olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Halen Erzurum Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KVC yoğun bakımda tedavisi süren doktorumuzun sağlık durumu stabildir. Enfeksiyona karşı önlemler alınmış ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yarımoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede çekilen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği görüntü basınla paylaşıldı.

Iğdır Devlet Hastanesinde önceki gün hasta İ.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Yarımoğlu yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren İ.K. tutuklanmıştı.