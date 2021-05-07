İftar yapan Filistinlilerin sofrasına Yahudi yerleşimci saldırısı
İsrail’in evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurdu. Bu sırada Yahudi yerleşimciler iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başladı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı, iftar masaları dağıldı.