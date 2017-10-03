İDSO'da Braunstein ve Grosz rüzgarı esti

03.10.2017 21:52:58

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, şef Guy Braunstein ve Amihai Grosz müzikseverlerle buluştu.

Aya-İrini Müzesi'nde gerçekleşen konserde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İDSO ile gerçekleştirdikleri konserlerle, tüm klasik müzikseverlere ve gençlere esin kaynağı olmaya devam ettiklerini ve bunun bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Ateş, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek verme misyonuyla 14 yıldır İDSO'ya destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlu Performans Merkezi'nde, yaklaşık 2 bin kişiyi karşımda görünce ben kendimi tutamayıp bir şarkı söyledim ama endişelenmeyin bugün bir şey yapmayacağım. Çünkü bu kadar profesyonelin yanında böyle bir terbiyesizlik asla yapmam. İDSO bizim için çok kıymetli, sponsorluğumuzda 14. yılımızı idrak ediyoruz. Hele ki bugün Berlin Flarmoni Orkestrasının ünlü Concert Meister'ı olarak bilinen Guy Braunstein hem şef hem solist olarak yer alacak. Ayrıca viyolacı Amihai Grosz da burada bizlerle beraber. Bugün burada çok özel bir gece, harika bir seyirci, müthiş bir atmosfer var. 14. yıl kutlu olsun ve nice yıllara hep birlikte diyorum."

- İDSO, 5 farklı mekanda 35 performans sunacak

İDSO Konserleri'nin kurumsal sponsorluğunu üstlenen DenizBank'ın katkılarıyla düzenlenen konser, Guy Braunstein yönetiminde ve Amihai Grosz solistliğinde yeni sezonunu açtı.

Konserde, ünlü müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Keman Konçertosu No. 5", besteci William Walton'un "Viyola Konçertosu" ve besteci Antonin Dvorak'ın "Senfoni No. 8" adlı eserleri sanatseverlere sunuldu.

İDSO DenizBank Konserleri adı altında 5 farklı mekanda 35 performans ortaya konulacak. Eserler Aya-İrini Müzesi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Caddebostan Kültür Merkezi ve Beyoğlu Emek Sineması'nda icra edilecek.