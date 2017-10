İDOB 12 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak

03.10.2017 18:08:35

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 12 Ekim'de Zorlu PSM'de "Gala Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Serdar Yalçın'ın yöneteceği konserde, İDOB orkestrasının yanı sıra Murat Güney, Nazlı Deniz Süren, Hüseyin Likos, Efe Kışlalı, Aylin Ateş ve Ayşe Sezerman solist olarak sahne alacak.

Konserde, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin La Forza del Destino'dan "Uvertür", "Intermezzo", "No! No! Pazzo son!", "Un bel dì, vedremo" eserleri, Giuseppe Verdi'nin "Vanne! La tua meta gia vedo!", "Perfidi! Pieta, rispetto, amore", Vincenzo Bellini'nin "Son vergin vezzosa in vesta di sposa", Gaetano Donizetti'nin "Salut a la France!", Ruggero Leoncavallo'nun "Recitar... Vesti la giubba", Georges Bizet'nin ise "C'est toi... C'est moi...", "Je dis que rien ne m'épouvante", "La fleur que tu m'avais jetee", "Pres des remparts de Seville" ve "Carmen Uvertür" eserleri yorumlanacak.