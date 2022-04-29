İDDEF’ten Lübnan'daki Mültecilere Gıda Yardımı

İDDEF, Lübnan’daki mülteci kamplarında yaşayan kimselere ve ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 56 tonluk kumanya, un ve makarna yardımında bulundu.

Ramazan 2022 yardım çalışmalarını ‘İyilik Seninle' sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) yıl boyunca çeşitli yardım desteğinde bulunduğu Lübnan'daki mülteci ve ihtiyaç sahipleri için Ramazan'da da insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi. İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında Lübnan'ın Arsal bölgesindeki Suriyeli mültecilerin yaşadığı 14 ayrı kampta ve ülkenin çeşitli yerlerindeki ihtiyaç sahibi Lübnanlı ailelere toplamda 56 tondan oluşan 500 adet kumanya, 25 ton makarna ve 18 un dağıttı.

İDDEF'tenyapılan açıklamada, AFAD koordinasyonuyla Türkiye'den Lübnan'a yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 960 ton gıdanın taşındığı İyilik Gemisi'nde İDDEF'in de yer aldığı ve kampanyaya temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 56 ton Ramazan desteğinde bulunulduğu ifade edildi.

İDDEF ekiplerinin 10 gün boyunca ülkedeki ihtiyaç sahiplerini belirlediği, dağıtımların ise 3 gün sürdüğü belirtenaçıklamada şu cümlelere yer verildi:

“İDDEF olarak Ramazan ayında acil kriz bölgelerine ağırlık verdiğimiz ülkelerden biri de Lübnan oldu. Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'ın farklı bölgelerinde kayıtlı 850 bin, Lübnan hükümetine göre ise 1.5 milyonu bulan Suriyeli mülteci bulunuyor. Mülteciler çoğunlukla Arsal, Bekaa Vadisi ile ülkenin kuzeyi ve başkent Beyrut'ta ikamet ediyor. Kamplarda 10 gün boyunca saha çalışması yaptıktan sonra sahadaki ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerini belirleyerek dağıtımları gerçekleştirdi. Çok zor durumda olan mülteciler ve ülkedeki ihtiyaç sahipleri için aralarında Türkmenler, yetim ve dul kadınların da bulunduğu mülteci ve yoksul Lübnanlı ailelere 500 adet kumanya, 28 ton makarna ve 18 ton un yardımında bulunduk. Yazın ayrı, kışın ayrı olarak zorluk çeken Lübnan'dakimağdur ve mazlum kardeşlerimiz için tüm yıl boyuncaolduğu gibi bu Ramazan'da da umut olmak için yanlarında olduk. Allah hayırseverlerimizden razı olsun, hayırlarını kabul etsin.”