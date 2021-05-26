İDDEF'ten Gazze'ye ambulans desteği

Davutoğlu, Bakan Soylu'yu suçladı: 'Karşımda bir çete...'

Fox TV’deki İsmail Küçükkaya’nın programından konuşan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik sözlerine cevap verdi: “Kendi başbakanına kumpas kuruyordu. Kurtlar sofrasında düşen düşene. Hepsi 'ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki, belki onu yerler' diyor. Kimin yem olacağının kavgası bu. Soylu bakıyor kendi düşüyor, Ağar'ı aşağı çekiyor. Ağar düşerken 'mafya' deyip Soylu'yu aşağı çekiyor. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bir iktidar mücadelesine girdiler...' Gazeteci Hilal Kaplan ise bu sözler üzerine şu paylaşımda bulundu: 'Yıllardır “pelikan çetesi” derken aslında Cumhurbaşkanımızı ve ekibini kast ettiğini söylüyordum; Ahmet Davutoğlu nihayet itiraf etti'