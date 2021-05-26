İDDEF'ten Gazze'ye ambulans desteği
İDDEF, İsrail’in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinlilerin yaralarını sarmak için Gazze’ye ambulans ulaştırdı.
İDDEF, İsrail’in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinlilerin yaralarını sarmak için Gazze’ye ambulans ulaştırdı.
Davutoğlu, Bakan Soylu'yu suçladı: 'Karşımda bir çete...'
Fox TV’deki İsmail Küçükkaya’nın programından konuşan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik sözlerine cevap verdi: “Kendi başbakanına kumpas kuruyordu. Kurtlar sofrasında düşen düşene. Hepsi 'ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki, belki onu yerler' diyor. Kimin yem olacağının kavgası bu. Soylu bakıyor kendi düşüyor, Ağar'ı aşağı çekiyor. Ağar düşerken 'mafya' deyip Soylu'yu aşağı çekiyor. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bir iktidar mücadelesine girdiler...' Gazeteci Hilal Kaplan ise bu sözler üzerine şu paylaşımda bulundu: 'Yıllardır “pelikan çetesi” derken aslında Cumhurbaşkanımızı ve ekibini kast ettiğini söylüyordum; Ahmet Davutoğlu nihayet itiraf etti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Gelin Hanım'lı cevap
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini vermeden 'gelin hanım' diye hitap ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için 'Beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler.' dedi.
Muş’ta, evlat nöbetindeki aile sayısı 5’e yükseldi
Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde Özcan ve Teker ailesinin başlatarak sürdürdüğü evlat nöbetine, geçen hafta Yenilmez ailesi, bu hafta ise Kılıç ve Aktar ailesi katılım sağladı. Terör örgütü PKK ve HDP’ye lanet okuyan gözü yaşlı aileler, çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi. Ellerinden düşürmedikleri Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde eylem yapan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP, ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Halkı Dolandıran Parti' yazılı pankart açtı.